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Dink davasının kilit ismi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin düzenlediği FETÖ operasyonları kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Hrant Dink cinayetinin şüphelilerinden dönemin İstihbarat Müdürü Faruk Sarı Trabzon’a getirildi.

Dink davasının kilit ismi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

11 Aralık 2016 00:10

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile birlikte yapılan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Ankara’da ikamet ettiği evinde Dink davasının kilit isimlerinden dönemin İstihbarat Müdürü Faruk Sarı ile Trabzon Polis Okulu eski Müdürü Şaban Kutlu da bulunuyor.

Öte yandan daha önceden Ankara emniyeti tarafından göz altına alınan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hücreye çekildikleri yönünde ve örgütün kriptosu oldukları ileri sürülen Kıbrıs Hutut komutanlığından görevli Kurmay Yarbay İbrahim A., Van Erçiş İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Eser U., Malatya’da görevli Binbaşı Murat I. Erzurum’da görevli Binbaşı Murat K. Ankara’da görevli Kurmay Albay İsmail K.’ da Polis eşliğinde Trabzon’a sevk edildi.

Etiketler: Faruk Sarı, FETÖ/PDY terör örgütü, hrant dink, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü


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