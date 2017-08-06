Diğer
Kategoriler

Dinlenme tesisinde en acı mola

Hakkari’de çıkan silahlı çatışmada şehit düşen özel harekat polisinin tır şoförü olan babası acı haberi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde verdiği molada, oğlunun meslektaşları ve 112 ekiplerinden aldı.

Dinlenme tesisinde en acı mola

06 Ağustos 2017 13:30

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyü bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Erhan Konuk (26) şehit düşerken, 1 özel harekat polisi ise yaralanmıştı.

Şehit Erhan Konuk’un (26) şahadet haberi baba Fehmi Konuk’a Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde ulaştı. Bir şirkette tır şoförü olarak çalışan babayı ikametinde bulamayan askeri erkan üyeleri durumu baba Konuk’un çalıştığı şirkete ileterek yardım istedi. Bunun üzerine şirket yetkilileri baba ile irtibata geçerek nerede olduğunu sordu. Her şeyden habersiz olan baba ise Çay ilçesindeki bir dinlenme tesisinde ihtiyaç molası verdiğini söyledi. Bunun üzerine Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevli polisler ile 112 Acil servis görevlileri dinlenme tesisindeki baba Konuk’un yanına giderek acı haberi verdiler. Büyük üzüntü duyan baba Konuk’u yalnız bırakmayan oğlunun meslektaşları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Baba Konuk, haberin ardından polis aracına bindirilerek yaşadıkları yer olan Adana’ya götürülmek üzere yola çıktı. Baba Konuk’un kullandığı tırın ise dinlenme tesisinde bırakıldığı öğrenildi.

Gökten Ceylan 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!