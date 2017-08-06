Dinlenme tesisinde en acı mola

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyü bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Erhan Konuk (26) şehit düşerken, 1 özel harekat polisi ise yaralanmıştı.

Şehit Erhan Konuk’un (26) şahadet haberi baba Fehmi Konuk’a Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde ulaştı. Bir şirkette tır şoförü olarak çalışan babayı ikametinde bulamayan askeri erkan üyeleri durumu baba Konuk’un çalıştığı şirkete ileterek yardım istedi. Bunun üzerine şirket yetkilileri baba ile irtibata geçerek nerede olduğunu sordu. Her şeyden habersiz olan baba ise Çay ilçesindeki bir dinlenme tesisinde ihtiyaç molası verdiğini söyledi. Bunun üzerine Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevli polisler ile 112 Acil servis görevlileri dinlenme tesisindeki baba Konuk’un yanına giderek acı haberi verdiler. Büyük üzüntü duyan baba Konuk’u yalnız bırakmayan oğlunun meslektaşları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Baba Konuk, haberin ardından polis aracına bindirilerek yaşadıkları yer olan Adana’ya götürülmek üzere yola çıktı. Baba Konuk’un kullandığı tırın ise dinlenme tesisinde bırakıldığı öğrenildi.

Gökten Ceylan