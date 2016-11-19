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Diplomaları bile tramvayda unuttular

Samsun’da teleferikte, raylı sistem araçlarında ve istasyonlarında unutulan binlerce eşya görenleri şaşkına çeviriyor. Unutulanlar arasında en dikkat çekeni ise diplomalar.


19 Kasım 2016 12:06

Tramvaylar, istasyonlar ve otobüslerde unutulan eşyalar Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi (SAMULAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait kayıp eşya odasında sahiplerini bekliyor. Unutulan eşyalar arasında okul diploması, cep telefonları, bisikletler, çamaşırlık, plates topu ve bastonlar da bulunuyor.
SAMULAŞ kayıp eşya bölümünde bulunan bazı giysi ve kırtasiye malzemelerini belirli bir süre tuttuktan sonra tutanak karşılığında hayır kurumlarına bağışlıyor. 2016 yılının 10 aylık bölümündeki teleferiklerde, raylı sistem araçlarında ve istasyonlarda 592 eşya unutulurken, bunlardan 42 tanesi sahiplerine teslim edildi.
Bulunan her eşyanın tutanak altına alındığını belirten SAMULAŞ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Şahin, “İstasyonlarımızda teleferikte, otoparklarda, tramvaylarda, ring araçlarımızda bulunan kayıp eşyalar burada toplanmaktadır. Güvenlik ve diğer çalışan personellerimiz bunları günlük olarak bulduklarında buluntu eşya kayıt tutanağı ile buraya getiriyorlar. Burada da tekrar depo kayıt defterine kayıt ediliyor. Eşyalarını kayıp edenleri biz SAMULAŞ’ın internet sitesinden yayınlıyoruz. Eşyalarını kaybedenler internet sitemizde gördüğünde gelip buradan eşyalarını alıyorlar” dedi.

Teslim edilemeyen eşyaları tutanak karşılığında hayır kurumlarına verdiklerini ifade eden Şahin, “Bizim uç noktalarımız eskiden Gar-Üniversite arasıydı. Şimdi Tekkeköy-Üniversite arası oldu. Buralarda güvenlik personeli trenlerimizin içerisini arayıp, bulunan eşyalar alınıp günlük olarak buraya getiriliyor. Getirilen eşyalar da sahiplerine teslim ediliyor. Teslim edilmeyen eşyalar ise yıl sonunda belli bir prosedür içerisinde tutanak karşılığında değerli eşyalar değerlerine göre değerlendirmeleri yapılıp, gerekli işlemlere tabi tutuluyor. Giyim eşyaları ve diğerleri ise belli kuruluşlara tutanak karşılığında teslim ediliyor. Yiyecek, içecekler ya da kokucu maddeler 24 saat burada bekletiliyor. 24 saatten sonra ise tutanak karşılığında imha ediliyor. Kayıp eşya deposunda kitap, defter, kimlik, telefon, gözlük, ayakkabı, bisiklet, diploma, çocuk oyuncakları gibi şeyler burada var. İnsanların kullanmış olduğu tüm eşyalar burada. Hatta baston bile var” diye konuştu.

Gökhan İçkilli 

 

Etiketler: Samsun


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