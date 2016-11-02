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Diplomalı mühendis sanayide motor ustalığı yapıyor

Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bitiren Aykut Alpergin, sanayide motor ustası olarak çalışıyor.

Diplomalı mühendis sanayide motor ustalığı yapıyor

02 Kasım 2016 11:04
Diplomalı mühendis sanayide motor ustalığı yapıyor - Tıkla İzle

Kocaeli’de oturan 27 yaşındaki Aykut Alpergin, 2009 yılında Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Yaklaşık 5 senede üniversiteyi bitiren Alpergin, iş aramaya başladı. Ancak kendisine uygun bir iş bulamayan Alpergin, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan babasına ait oto tamir iş yerinde çalışmaya başladı. Motor ustalığı yapan Aykut Alpergin, “2009 yılında Beykent Üniversitesini kazandım. Yaklaşık 5 sene içinde okulumu bitirdim. İş aramaya başladım. Ücret ve mühendise verilen değer açısından tatmin olacağımı düşünmedim” dedi.

“3 senedir buradayım”
Babasının 42 yıllık oto tamir ustası olduğunu ifade eden Alpergin, “Hem babama destek olmak amacıyla hem de kendim için oto tamirciliği yapmaya başladım. 3 seneden beri buradayım. Okul zamanlarımda da babamın ihtiyaç duyduğu zamanlarda, hafta sonları gelip çalışırdım. Burada devam edeceğimi de düşünüyorum. Piyasada çok fazla mühendis var. Bu yüzden babamın dükkanında çalışmak istedim. Bu işten keyif alıyorum. Burada mekanik üzerine çalışıyoruz. Genelde ön takım üzerine çalışmayı daha çok seviyorum” diye konuştu.
Alpergin, babasına ait işi devam ettirerek emeklilik hayali kuruyor.

İsmail Gündüz - Refik Fidan 

 


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