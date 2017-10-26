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Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarparak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

26 Ekim 2017 19:04
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Tıkla İzle

 Kaza, Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Anadolu İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Altay (23) idaresindeki 67 TD 911 plakalı otomobil sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçti. 3 lastiği yerinden fırlayan otomobildeki sürücü ile Bilal Güllü, Şaziye Güllü ve 10 yaşındaki Beniz Hayal Güllü yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada otomobil sürücü ağır yaralanırken, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anını anlatan mahalle sakinlerinden Muharrem Gürler marketin önünde durduğu sırada bir patlama sesi duyup arkasını döndüğünde otomobilin karşı şeride geçtiğinin gördüğünü belirterek sürücünün otomobilden fırladığını ifade etti. Gürler çarpma anında kopan tel örgünün fırladığını ve kafasının üzerinden geçtiğini söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Otomobilin karşı şeride geçerek hurdaya döndüğü kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptığı ardından da karşı şeride geçtiği görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vedat Kılıç
 

 

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