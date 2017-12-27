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Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Isparta’da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobil içinde sıkışan kadın sürücü bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

27 Aralık 2017 10:51

Edinilen bilgiye göre, Şehriban Gülyiğit (21) yönetimindeki 06 BC 3185 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi 202. Cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü sıkıştı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobil kurtarıcı yardımıyla yardımıyla olay kaldırılabilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Feti Kılıç
 

Etiketler: hurda

 

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