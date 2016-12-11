Kaza, Dinar ilçe merkezi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Gökhan Ö. idaresindeki 35 CCZ 67 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çıkarak, elektrik direğine çarptı. Otomobil neredeyse ortadan ikiye bölünürken, sürücü Gökhan Ö. ile araçta bulunan İsmail Ö. ve Aytekin K. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağrı Kaya

AFYONKARAHİSAR