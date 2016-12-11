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Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da elektrik direğine çarpan otomobili ortadan ikiye ayrıldı. Kazada 3 kişi yaralandı.


11 Aralık 2016 17:20

Kaza, Dinar ilçe merkezi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Gökhan Ö. idaresindeki 35 CCZ 67 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çıkarak, elektrik direğine çarptı. Otomobil neredeyse ortadan ikiye bölünürken, sürücü Gökhan Ö. ile araçta bulunan İsmail Ö. ve Aytekin K. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR 

Etiketler: direğe çarpan otomobil


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