Şehrin batı girişinde Karadeniz otoyolunun hemen yanında yerli yabancı tüm insanları karşılayan cip, yaklaşık 10 yıldır konulduğu yerde duruyor.

Cipi oradan almaya kıyamadılar

Özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin yönüne giden vatandaşlar, geçiş sırasında oto sanayi sitesi sınırlarında bulunan ve direğin tepesine konulan cipi gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bugüne kadar hiç bir aşınma ve tahribata uğramayan cip Fatsa ve birçok ilçenin katılımıyla başlatılan Cip Şenlikleri sırasında bulunduğu yere monte edildi. Söz konusu şenlikler bundan birkaç yıl önce iptal edilmesine rağmen, hiçbir yetkili, direğin tepesindeki cipe dokunmadı ve simge olarak artık sanayi sitesinde yerini alıyor.

"10 yıl önce şenlikler için konulmuş"

2007 yılından bu yana söz konusu cipin, Fatsa’nın değişmez sembolü haline geldiğini belirten Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Salman, cipin konulmasının ardından 10 yıllık bir zaman dilimi geçtiğini ve bundan sonra da cipi oradan almayı düşünmediklerini söyledi.

Cipin Fatsa için önemli bir figür haline geldiğine dikkat çeken Başkan Serdar Salman, “Bugüne kadar bizim için cip hiç bir sorun teşkil etmedi. Halkımızdan da hiç bir tepki gelmedi. 2007 yılında nasıl koyduysak, öylece duruyor. Buradan gelip geçen yabancılar hayretle bakıyorlar. Böylesi güzel tepkileri görünce de, cipi direğin tepesinden almak istemedik. İnanıyorum ki, artık Fatsa, kendine ait bir sembol kazanmıştır. Bu bizim için gurur vericidir” dedi.

Ahmet Altay