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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirerek tarlaya giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

08 Aralık 2016 18:05

Biga’da, direksiyon başında kalp krizi geçirerek tarlaya giren 40 yaşındaki Ertan Avcı hayatını kaybetti. Köprü yolundaki tarlada bir aracın uzun süredir durduğunu fark eden vatandaşlar, şoför koltuğunda hareketsiz yatan şahsı gördü. Vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 LZ 125 plakalı özel otomobil sürücüsü Ertan Avcı’nın öldüğünü belirledi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği sanılan sürücünün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Safiye Tarı

Etiketler: çanakkale, direksiyon başı, kalp krizi


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