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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobille dükkana girdi

Başkent’te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki bir araca çarpmasının ardından otomobiliyle yol kenarındaki dükkana girdi. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobille dükkana girdi

29 Ekim 2017 19:10
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobille dükkana girdi - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Küçükesat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Caddesi üzerinde seyreden 06 RSD 83 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Bağlar Caddesi'nde park halinde olan 06 YD 931 plakalı araca çarpmasının ardından otomobiliyle yol kenarındaki dükkana daldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçiren sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazada başka yaralanan olmadı.

Polis, maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın

Etiketler: ankara, kalp krizi

 

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