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Direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü dehşet saçtı

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförünün ağaçlara, araçlara çarpıp elektrik direğinde son bulan yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü dehşet saçtı

07 Kasım 2017 13:48
Direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü dehşet saçtı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmgangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 YT plakalı otobüsü ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla otobüs ilk olarak kaldırıma çıktı. Seyir halinde olan otobüs önce çınar ağacını söktü, daha sonra elektrik direği ve park halindeki araçlara çarparak durdu. İçerisinde bulunan 3 yolcu ve otobüs şoförü aracın camları kırılarak dışarıya çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün seyir halinde ilerlerken kaldırıma çıktığı, daha sonra ağaca, elektrik direğine ve araçlara çarptığı görülüyor. Kaza sırasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı. 

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker

 

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