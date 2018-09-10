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Direksiyon başında uyuyan sürücünün neden olduğu kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

Direksiyon başında uyuyan sürücünün neden olduğu kaza anının görüntüsü ortaya çıktı
Direksiyon başında uyuyan sürücünün neden olduğu kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

Samsun'da direksiyon başında uyuyan kamyon sürücüsünün yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 54. kilometresinde 4 gün önce sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. G.T. idaresindeki 34 BET 392 plakalı kamyon ile Çarşamba'dan Ordu istikametine seyir ederken direksiyon bayında uyuya kaldı. Bu sırada kamyon yolun kenarından seyir etmeye başladı. Bu sırada yolun kenarında yürüyen 72 yaşındaki Burhan Yazıcı, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anının kamyonun hem sürücünün uyumasını çeken hem de yayaya çarpma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 

Muhammer Ay 

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