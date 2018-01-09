Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil otoparka uçtu

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, N.Ö. yönetimindeki 38 AH 470 plakalı otomobilin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek otoparka uçtu. Kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü N.Ö. 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otoparkta bulunan 38 NU 742, 46 E 2343 ve 38 DV 962 plakalı otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Can kaybının olmadığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavşağa hızlı giren beyaz renkteki araç adeta uçarak otoparktaki araçlara çarptı. Çarpma sonrasında takla atan araç yine dört teker üzerinde durdu.