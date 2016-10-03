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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin köprüden Kızılırmak'a uçması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden uçtu: 1 ölü 1 yaralı

03 Ekim 2016 19:35

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karaözü Mahallesi'nde Osman K.'nin sürücüsü olduğu 38 DE 887 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi Şahruh Köprüsü'nden Kızılırmak'a uçtu. Kazada sürücünün eşi Semiha K. olay yerinde hayatını kaybederken Osman K. ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Osman K. burada tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Semiha K.'nın cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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