Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 80 metreden uçtu

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Kozlu sahil yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü ambulans ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Barış Doğan

