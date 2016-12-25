Edinilen bilgilere göre, Batakköy'den Akyazı istikametine giden Yakup K., yönetimindeki 54 RA 063 plakalı otomobil Batakköy virajına yakın mevkide kontrolden çıktı. Kayan otomobil karşı şeride geçerek elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza sırasında yaralan sürücü Yakup K.,’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.