Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarından aşağı düştü

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Fatih Yücel yönetimindeki 17 YC 555 plakalı araç, Oltu Cumhuriyet Mahallesi 45 Evler Semtinde kavşağı dönerken kontrolden çıkarak Fatih Yılmaz’a ait müstakil evin 2 metrelik bahçe duvarından araç aşağı düştü. Evin duvarına çarpan araç ev sakinlerini korkuttu. Gürültüyle kendilerini evin dışına atan ev sakinleri büyük panik yaşadı. Kaza esnasında evde uyuyan Arzu Yılmaz, "Çok büyük bir gürültüyle uyandım. Ev sallandı. Büyük bir korkuyla evden dışarıya attık kendimizi. Dışarıya çıktığımızda aracın evimize çarpmış olduğunu gördük" dedi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Dursun Murat Aydın

