Diğer
Kategoriler

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarından aşağı düştü

Erzurum’un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 2 metrelik bahçe duvarından aşağı düştü.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarından aşağı düştü

09 Şubat 2018 15:41

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Fatih Yücel yönetimindeki 17 YC 555 plakalı araç, Oltu Cumhuriyet Mahallesi 45 Evler Semtinde kavşağı dönerken kontrolden çıkarak Fatih Yılmaz’a ait müstakil evin 2 metrelik bahçe duvarından araç aşağı düştü. Evin duvarına çarpan araç ev sakinlerini korkuttu. Gürültüyle kendilerini evin dışına atan ev sakinleri büyük panik yaşadı. Kaza esnasında evde uyuyan Arzu Yılmaz, "Çok büyük bir gürültüyle uyandım. Ev sallandı. Büyük bir korkuyla evden dışarıya attık kendimizi. Dışarıya çıktığımızda aracın evimize çarpmış olduğunu gördük" dedi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. 

Dursun Murat Aydın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç