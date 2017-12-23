Diğer
Kategoriler

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

23 Aralık 2017 11:23

Olay, Kastamonu - Karabük karayolu Balıklar Kayası kavşağında 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Nazım Özkan idaresindeki IL-262-LA yabancı plakalı otomobil, Yüzüncü Yıl Jandarma kavşağı istikametinden Karabük istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce sol refüj taşlarına daha sonrada sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan sürücü Nazım Özkan ile otomobil içinde yolcu olarak giden 24 yaşındaki Hüseyin Ören hastahaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Nazım Özkan’ın ise durumun kritik olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Karabük

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç