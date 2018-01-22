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Direksiyon hakimiyetinin kaybedip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kasında takla atan otomobilde bulunan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Direksiyon hakimiyetinin kaybedip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

22 Ocak 2018 20:28

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 56. kilometresi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Namık Şahan (33) idaresindeki 28 DL 637 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yolu karşıya geçip takla atarak yol kenarında ters döndü. Kazada, araç sürüsü Fatih Namık Şahan ile eşi Ayşe Şahan (30) ve çocukları 1 yaşındaki Hamza Eğmen Şahan ve 5 yaşındaki Ömer Emin Şahan yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Emin Emin Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay

 

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