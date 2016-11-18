Dün akşam saatlerinde KESK’e bağlı Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı ve beraberindeki bir grup sendikalı Atatürk Meydanı’nda stant kurup yoldan gelip geçenlere bildiri dağıtmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında bildiri dağıtamayacakları hatırlatılarak haklarında yasal işlem yapılmak üzere eylemlerine son vermelerini isteyip polis merkezine davet edildi. Daveti uymayan sendika üyelerini uyaran sendika üyeleri daha sonra polis tarafımdan araçlara alınmak istendi. Direncin burada da devam etmesi üzerine polis ekipleri direnen sendika üyelerine yaka paça polis otosuna alıp önce hastaneye ardından da emniyete götürdü. Gözaltına alındıkları sırada da slogan atan sendika üyeleri ifadelerinin alınması ve kabahatler kanununa göre yapılan yasal işlemin ardından salıverildi.