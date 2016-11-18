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Direnince gözaltına alınan sendikacılar serbest bırakıldı

Aydın Atatürk Meydan’ında izinsiz bildiri dağıttıkları gerekçesi ile yasal işlem yapmak isteyen polis ekiplerine direnince gözaltına alınan sendikacılar Efeler Polis Merkezi’nde yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sendikacılara kabahatler kanuna göre cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Direnince gözaltına alınan sendikacılar serbest bırakıldı

18 Kasım 2016 14:45

Dün akşam saatlerinde KESK’e bağlı Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı ve beraberindeki bir grup sendikalı Atatürk Meydanı’nda stant kurup yoldan gelip geçenlere bildiri dağıtmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında bildiri dağıtamayacakları hatırlatılarak haklarında yasal işlem yapılmak üzere eylemlerine son vermelerini isteyip polis merkezine davet edildi. Daveti uymayan sendika üyelerini uyaran sendika üyeleri daha sonra polis tarafımdan araçlara alınmak istendi. Direncin burada da devam etmesi üzerine polis ekipleri direnen sendika üyelerine yaka paça polis otosuna alıp önce hastaneye ardından da emniyete götürdü. Gözaltına alındıkları sırada da slogan atan sendika üyeleri ifadelerinin alınması ve kabahatler kanununa göre yapılan yasal işlemin ardından salıverildi. 

Etiketler: gözaltı, sendika


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