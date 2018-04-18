Diriliş Ertuğrul 115. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 116.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Diriliş Ertuğrul Son bölüm İZLE

Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm fragmanı haberimizde.... TRT 1’in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan 115. Bölüm fragmanları sosyal medyada on binlerce paylaşımla yaklaşık 10 Milyondan fazla görüntüleme alırken, Türkiye, Saadettin Köpek ölecek mi? sorusuna kilitlendi. Çarşamba akşamlarının reytin rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta.Sadettin Köpeğin Ertuğrul Bey'e işkence yapması izleyenleri şoke etti. Peki Ertuğrul Bey'e ne olacak? Diriliş Ertuğrul'un 115. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...

Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm CANLI İZLE

Fenomen dizinin yayınlanan son bölümünde, Köpek’i öldürmek için saraya giden Aslıhan Hatun’un Köpek tarafından öldürülmesinin ardından obadakiler yıkıma uğramış, Ertuğrul ve alplar intikam yemini etmişti. Yayınlanan tanıtımda ise Saadettin Köpek, Aydoğmuş’un Kayı obasına giderek herkesi kılıçtan geçirmesi için emir veriyor. Görüntülerde obayı basan askerlere Bamsı, Abdurrahman Alp ve beraberindekiler engel olmaya çalışsa da Abdurrahman Alp aldığı kılıç darbeleriyle yaralanarak yere yığılıyor. Aydoğmuş ise elinde kılıcıyla otağa girmeyi başarıyor.

Diriliş Ertuğrul 114. Bölümü izlemek için tıklayın

Obadakilerin akıbeti ne olacak? Otağda neler yaşanacak? Saadettin Köpek kimleri neden infaz ediyor? Ertuğrul, Turgut ve Sungur oklarını kime doğrulttu? Abdurrahman Alp’e ne oldu? Bu ve daha fazla soru Diriliş Ertuğrul’un 11 Nisan Çarşamba Saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 115.bölüm fragmanı yayınlandı.

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Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle ayrı bir aksiyona sahne olmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni dizi , Ertuğrul’un Köpek’in otağına sızdığı ve Günalp’le karşılaştığı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizinin yayınlanan son bölümünde, Sivas Emiri Hüsameddin, Ertuğrul Bey ile planladıkları oyunun bir parçası olarak, Kamyeri’nin yüzüğünü ve börkünü alıp Köpek’in yanına gitti. Köpek’e Kamyeri’yi öldürdüğünü söyleyip onun tarafında olduğunu ifade eden Emir Hüsameddin, Köpek’in güvenini kazanarak onu Sivas’ta konaklaması için ikna etti. Ardından, Ertuğrul, Turgut ve Sungur, Selçuklu üniforması giyerek Köpek’in otağının bulunduğu yere gitti. Yanına iki asker alarak ulak kılığına giren Ertuğrul, Köpek’in otağına girmeyi başarsa da beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Otakta Köpek’in olmadığını fark eden Ertuğrul, Günalp’i karşısında görünce şok oldu.

Ertuğrul’la Günalp arasında neler yaşanacak? Aydoğmuş’la karşı karşıya kalan Sultan Gıyaseddin’in akıbeti ne olacak? Saadettin Köpek’in bundan sonraki hamlesi ne olacak? Marya’nın Köpek’e muhbirlik yaptığını gözleriyle gören Ares, bundan sonra ne yapacak?