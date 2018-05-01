Diriliş Ertuğrul 116. yeni son bölümde şok gelişme! Baycu Noyan kimdir? | Diriliş Ertuğrul 116.bölüm

Ertuğrul Beyin en büyük düşmanı Baycu Noyan, ordusu ile birlikte geri dönüyor. Uzun bir süredir diziye geri döneceği konuşulan Baycu Noyan (Barış Yağcı) yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. 'Baycu Noyan kimdir' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul 116. Son bölüm büyük heyecana sahne olacak. Ertuğrul eski düşmanları Günalp ve Ares ile birlikte gücüne güç kattı. İşte Diriliş Ertuğrul 116. Bölümünde yaşanacak gelişmeler…

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem resmen başladı. Bu bölümde dizi yepyeni bir dekor ve konsept ile izleyici ile bulaşacak.

EFSANE İSİM GERİ DÖNÜYOR

Bir döneme başarılı oyunculuğu ile damgasını vuran Baycu Noyan geri döndü... Diriliş Ertuğrul'un 59. Bölümünde Ertuğrul Bey tarafından birçok kılıç darbesi ile yere serilen Noyan, uzun bir sürenin ardından 116. bölüm ile diziye geri dönecek.

Moğol ordusunun başında bulunan Noyan, tüm gücünü toplayarak Ertuğrul Beyin karşısına çıkmayı planlıyor.

Tekfur Kritos'un yanında casus olarak Ertuğrul'a bilgi sızdıran Ares, 'Ögeday Anadolu'nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı ordunun başına koydu'' dedi.

GÜNDOĞDU'DA GERİ DÖNÜYOR!

Baycu Noyan'ın yanı sıra Mehmetçik Kut-ül Amare dizisinden ayrılan Kaan Taşaner'in (Gündoğdu) diziye geri dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz bölümlerde bilindiği gibi bu konu hakkında birçok kez konuşulmuş ve gündeme getirilmişti.

OSMAN GAZİ GELİYOR!

Diriliş Ertuğrul'un 116. yeni bölümünde Halime Hatun, oğlu Osman'ı dünyaya getiriyor

Bizsans ve Moğollar Türklere karşı büyük birlik oluştururlar. Ahmet, bu bilgileri öğrenir ve Ertuğrul Beye detayları anlatır.