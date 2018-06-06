Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 122.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Diriliş sezon finali İZLE

Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 122.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Diriliş Ertuğrul sezon finali İZLE

Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm sezon finali haberimizde… Türkiye’de olduğu gibi dünyada da büyük bir ilgiyle izlenen Diriliş Etuğrul bu hafta 121. Bölüm sezon finaliyle izleyicinin nefesini kesecek. Diriliş Ertuğrul'da büyük sürprizler var... TRT 1 Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı yayınlanacak mı? İlgiyle beklenen ve izlenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak? Beklenen fragmanının gelmesinin ardından Diriliş Ertuğrul'da yaşanan savaş sahneleri izleyenlerin adeta nefesini kesti. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul'un "Allah'ın adaletini yayana kadar durmayacağız" cümlesi Diriliş severleri coşkulandırdı. Diriliş Ertuğrul’da savaş resmen başladı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul'un "Allah'ın adaletini yayana kadar durmayacağız" cümlesi izleyenleri coşkuya boğdu. Ertuğrul Bey ve alplerine yeni fetihler müjdeleniyor.



İzleyici Diriliş Ertuğrul'un 122. bölüm fragmanına kilitlendi. Diriliş Ertuğrul bu hafta 122. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? 'Diriliş son bölüm izle Youtube' Fragmanın uzatılması izleyicilerde Diriliş bu hafta yayınlanmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Diriliş Ertuğrul'un 121. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı.

Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı

Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…



Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Diriliş Ertuğrul Son Bölümü izlemek için tıklayın

Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva yeni imajıyla dikkat çekti.

Dizide canlandırdığı karakterine benzemesi için saçı makineyle sıfıra vurulan Nagiyeva, bu kez de sarıya boyattığı yeni saç imajıyla dikkat çekti.

İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi oluşturmuştu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna 4 oyuncu katıldı. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterleri...

RT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dört yeni oyuncu daha katıldı.



Moğolların geri dönüşüyle dizinin 117. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan isimler şöyle:

Şerif Bozkurt (Belgütay)

Barış Bağcı (Noyan)

Gönül Nagiyeva (Almıla)

Ali Buhara Mete (Mergen)