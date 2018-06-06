Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm TRT 1 Canlı sezon finali İzle | Diriliş 122. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?|Diriliş Ertuğrul Son bölüm İZLE

Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm fragmanı haberimizde TRT 1 Diriliş Ertuğrul 120.bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul Sezon finali nefesleri kesecek. Ertuğrul Bey'den önemli karar. Noyan ile savaşa giren ve tutsak düşen Ertuğrul Bey ölecek mi? "Soyum er yada geç senden bunun intikamını alacaktır Noyan" diyen Ertuğul Bey büyük bir çıkmazın içine giriyor. Diriliş Ertuğrul 121.bölüm fragmanı yayınlandı. "Noyan'ın heybende ne var Ertuğrul" demesine karşın, Ertuğrul Bey "Hanının otağına gittiğin vakit öğrenirsin" cevabını verdi. Noyan, Ertuğrul Bey'in Almıya'yı öldüreceğini öğrenerek ona engel olmaya çalışacaktır. Ertuğrul Bey yakalanmıştır fakat Ögeday ile anlaştığı için hemde Selçuklu Devleti'nin elcisi olarak geldiği için ona zarar verilmeyecektir. Ya bırakılacak ya da Almıla ile takas yapılacaktır. İlgiyle beklenen ve izlenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak? Beklenen fragmanının gelmesinin ardından Diriliş Ertuğrul'da yaşanan savaş sahneleri izleyenlerin adeta nefesini kesti. izleyici Diriliş Ertuğrul'un 122. bölüm fragmanına kilitlendi. Diriliş Ertuğruul bu hafta 122. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? 'Diriliş son bölüm izle Youtube' Fragmanın uzatılması izleyicilerde Diriliş bu hafta yayınlanmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Diriliş Ertuğrul'un 121. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

İzleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 119.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmesinin ardından beklenen buluşma gerçekleşti. İşte Diriliş Ertuğrul 119.bölüm 2.fragmanı ve yeni bölüm tanıtımları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti.

Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak?

Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

Diriliş Ertuğrul Son Bölümü izlemek için tıklayın

Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi oluşturmuştu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna 4 oyuncu katıldı. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterleri...

RT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dört yeni oyuncu daha katıldı.



Moğolların geri dönüşüyle dizinin 117. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan isimler şöyle:

Şerif Bozkurt (Belgütay)

Barış Bağcı (Noyan)

Gönül Nagiyeva (Almıla)

Ali Buhara Mete (Mergen)