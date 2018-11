DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. sezon 1. bölüm CANLI İZLE: Diriliş Ertuğrul 123. bölüm FRAGMAN İZLE

Diriliş Ertuğrul 5. sezon 1. bölüm CANLI İZLE: Diriliş Ertuğrul 123. bölüm FRAGMAN İZLE

Diriliş Ertuğrul 122. Bölüm canlı izleme linki haberimizde... Diriliş Ertuğrul 122. BÖLÜM İZLE... Diriliş Ertuğrul CANLI İZLE..Diriliş Ertuğrul 5. sezon 1. bölmüyle yine nefesleri kesecek. Diriliş Ertuğrul'un bir türlü başlamaması diziseverleri endişeye düşürmüştü. Çarşamba akşamlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul bomba gibi ekranlara geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul 122. bölümünde nefes kesen savaş sahneleri yer alacak. Ertuğrul Bey'den düşmanları ürküten açıklama. Moğol baskıları nedeniyle obadakiler ne yapacak? Ertuğrul ise halkını içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için neler yapacak? İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. sezon fragmanı ve bu hafta dizide yaşanacaklar… Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?Bu büyük cenderede Ertuğrul'un en büyük destekçileri kimler olacaktır? 5. sezon sürprizlerle başlıyor... Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transferler... Efsane isimler kadroya dahil oldular... Diriliş Ertuğrul'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Diriliş Ertuğrul 122.bölümünde neler olacak?Diriliş Ertuğrul'un 122.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Diriliş Ertuğrul 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul hakkında tüm merak edilenler haberimizin detayında...

Diriliş Ertuğrul 122. Bölüm Fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 5. sezon birinci bölüm başlama tarihi belli oldu. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi 7 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt'e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı'nda Moğollar'a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt'ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.



Ertuğrul'un Söğüt'teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul'un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt'te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt'te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt'e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.



Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt'ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt'ü Ertuğrul'un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey'in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt'ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey'in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul'a saldırmaya başlar.



Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt'ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul'u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.



Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?



Bu büyük cenderede Ertuğrul'un en büyük destekçileri kimler olacaktır?

Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul'u hangi gayeye yönlendirecektir?

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner

‘Diriliş Ertuğrul' yeni dekoru, yeni hikayesi ve yeni oyuncularıyla izleyicisiyle buluşuyor…

Tekden Film tarafından hayata geçirilen, senaryosu ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”, kadrosundan dekoruna ve platosuna kadar birçok yenilikle izleyicisiyle buluşacak.

“Diriliş Ertuğrul”un yeni sezonunda izleyicilerin yine soluksuz izleyecekleri ve sabırsızlıkla bekleyecekleri bölümler çekiliyor.

“Diriliş Ertuğrul” için bütün yaz dönemi boyunca hummalı bir çalışma yürüten yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yepyeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Ayrıca geçen sezondaki tüm otağ ve dekor da değişti, kıyafetler yeniden yorumlandı.

Tüm dünyada ses getiren ve 85'in üzerinde 25 lisana çevrilen, izleyici rekoru kıran “Diriliş Ertuğrul”un 5. sezonu sürprizlerle dolu. Türkiye ve dünyada 3 milyar izleyiciye erişen dizide \%60 oranında değişen bir oyuncu kadrosu izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın'ın aralarında bulunduğu isimler rol alıyor.

Halen gösterildiği 85 ülkede dünya izleyicisi tarafından da soluksuz izlenen “Diriliş Ertuğrul”; yepyeni platosunda ekibe yeni katılan oyuncuların kemik kadroyla birleşecek olan enerjisiyle yine TRT1 izleyicilerine unutamayacakları bir sezon yaşatacak.