Diriliş Ertuğrul 5. sezon 124. bölüm CANLI İZLE: Diriliş Ertuğrul 124. bölüm FRAGMAN İZLE (TRT 1, YouTube İZLE!)

Diriliş Ertuğrul 5. sezon 124. bölüm CANLI İZLE: Diriliş Ertuğrul 124. bölüm FRAGMAN İZLE

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Diriliş Ertuğrul 124. Bölüm Fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 124. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 123. bölümü heyecanla bekleniyor. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi 21 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 124. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlbilge Hatun'un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu. Bunlar yaşanırken, Aksakallıların arasına dahil olan Ertuğrul, içinde devletin sırları olan sandığı Moğollardan geri alma vazifesine atılmıştı. Bu vazifede sandığı Moğolların elinden kurtarmayı başarmış, ancak sandığın anahtarını ele geçirememişti. Anahtarı ele geçirmeleri için Turgut ve Mergen'i vazifelendirmişti. Turgut ve Mergen, gizli sandığın anahtarına ulaşabilecekler mi?



Dragos, zangoç kılığında kendini gizlemeye devam ederek Ertuğrul üzerinde türlü oyunlar oynamaya devam etmişti. Kayılar ile Umuroğulları'nı birbirine düşürmek için Umuroğullarının alplarını öldürerek bu suçun Gündüz'ün üzerine kalmasını sağlamıştı. Bununla yetinmeyen Dragos'un Ertuğrul'u oldukça zor durumda bırakacak son tuzağı ne olacak? Kayılar ve Umuroğulları arasında gitgide büyüyen bu gerilim, nereye varacak? Dragos'un adamlarının Umuroğulları alplarına saldırdığı yerde, Osman ve Savcı da vuruşmaya tanık olmuştu. Dragos'un adamları ise onları fark etmiş ve onların peşine düşmüştü. Osman ve Savcı, Dragos'un adamlarının elinden kurtulabilecek mi? Bu hengâmede sırtından ok yiyen Ataç, güçlükle hana gelmiş ve burada İlbilge ile Gündüz arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim neticesinde, İlbilge istemeden Ertuğrul'u hançerlemişti.



Ertuğrul, tüm bu yaşananlara nasıl bir tepki verecek? Üzerine kurulan tuzakların üstesinden gelip obasını ve ailesini muhafaza edebilecek mi?

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner

‘Diriliş Ertuğrul' yeni dekoru, yeni hikayesi ve yeni oyuncularıyla izleyicisiyle buluşuyor…

Tekden Film tarafından hayata geçirilen, senaryosu ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”, kadrosundan dekoruna ve platosuna kadar birçok yenilikle izleyicisiyle buluşacak.

“Diriliş Ertuğrul”un yeni sezonunda izleyicilerin yine soluksuz izleyecekleri ve sabırsızlıkla bekleyecekleri bölümler çekiliyor.

“Diriliş Ertuğrul” için bütün yaz dönemi boyunca hummalı bir çalışma yürüten yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yepyeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Ayrıca geçen sezondaki tüm otağ ve dekor da değişti, kıyafetler yeniden yorumlandı.

Tüm dünyada ses getiren ve 85'in üzerinde 25 lisana çevrilen, izleyici rekoru kıran “Diriliş Ertuğrul”un 5. sezonu sürprizlerle dolu. Türkiye ve dünyada 3 milyar izleyiciye erişen dizide \%60 oranında değişen bir oyuncu kadrosu izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın'ın aralarında bulunduğu isimler rol alıyor.

Halen gösterildiği 85 ülkede dünya izleyicisi tarafından da soluksuz izlenen “Diriliş Ertuğrul”; yepyeni platosunda ekibe yeni katılan oyuncuların kemik kadroyla birleşecek olan enerjisiyle yine TRT1 izleyicilerine unutamayacakları bir sezon yaşatacak.

