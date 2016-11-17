Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı. Yine nefes kesen bir bölüm ile gelecek olan Diriliş Ertuğrul 66.bölümünde obaya yapılan şok baskın herkesi şaşırttı. İşte Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı

17 Kasım 2016 08:57
Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı - Tıkla İzle

TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölümüyle yine nefes kesmeye hazırlanan Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı adeta şoke etti. Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanındaki oba baskını izleyenleri şaşırttı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 65. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Candar Bey’in davetiyle Çavdar Obasına misafir olan Ertuğrul Bey, Candar Bey’den beklenmedik bir teklif aldı. Bir tarafta Kayı Obasının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, diğer yanda ise baştan beri Ertuğrul Bey’ le bir türlü yıldızı barışmayan Ural Bey’in varlığı…

Yeni toprakların yeni kuralları Ertuğrul Bey ve Kayılar için hiç de iyi olmayan sonuçlar meydana getirdi. Uzun zamandır beklenen ancak beklenmeyen zamanda meydana gelen bir gelişme, Kayı Obasının yeni topraklardaki kaderini önemli ölçüde etkiledi.

Batuhan’ın kervan baskını sırasında düşürdüğü hançerin Aliyar’ ın eline geçmesi Ural Bey’ in aklını ziyadesiyle kurcaladı. Öte yandan Ertuğrul Bey’ i Hanlı Pazar’ da dahi görmeye tahammülü yokken, beklenmeyen ortaklık teklifi karşısında şaşırtan bir tavır sergiledi.

Hanı ve pazarı hükmü altında tutan Simon, ticari savaşı aleni yürütürken, haçlılar için gizliden yürüttüğü savaşta da boş durmadı.  

Etiketler: Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!