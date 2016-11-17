TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölümüyle yine nefes kesmeye hazırlanan Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanı adeta şoke etti. Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Diriliş Ertuğrul 66.bölüm fragmanındaki oba baskını izleyenleri şaşırttı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 65. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Candar Bey’in davetiyle Çavdar Obasına misafir olan Ertuğrul Bey, Candar Bey’den beklenmedik bir teklif aldı. Bir tarafta Kayı Obasının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, diğer yanda ise baştan beri Ertuğrul Bey’ le bir türlü yıldızı barışmayan Ural Bey’in varlığı…

Yeni toprakların yeni kuralları Ertuğrul Bey ve Kayılar için hiç de iyi olmayan sonuçlar meydana getirdi. Uzun zamandır beklenen ancak beklenmeyen zamanda meydana gelen bir gelişme, Kayı Obasının yeni topraklardaki kaderini önemli ölçüde etkiledi.

Batuhan’ın kervan baskını sırasında düşürdüğü hançerin Aliyar’ ın eline geçmesi Ural Bey’ in aklını ziyadesiyle kurcaladı. Öte yandan Ertuğrul Bey’ i Hanlı Pazar’ da dahi görmeye tahammülü yokken, beklenmeyen ortaklık teklifi karşısında şaşırtan bir tavır sergiledi.

Hanı ve pazarı hükmü altında tutan Simon, ticari savaşı aleni yürütürken, haçlılar için gizliden yürüttüğü savaşta da boş durmadı.