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Diriliş Ertuğrul 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul'un 68. bölüm fragmanı yayınlandı.Halime ve Aslıhan hatunu kurtaran Ertuğrul'un intikamı nasıl olacak? Ertuğru,l Ural beyin yaptıklarını öğrenebilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün fragmanı.

Diriliş Ertuğrul 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrulda bu hafta neler olacak?

01 Aralık 2016 09:09
Diriliş Ertuğrul 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Tıkla İzle

TRT1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul bu akşam yine TRT ekranlarında sahnedeydi. Sevilen dizinin bu bölümü de heyecanla seyredilerken yeni bölümün sona ermesinin ardından gelecek bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Başrollerini Engin Altan Düzyatan,Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştığı Diriliş Ertuğrul bu akşam ekrana geldi. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 67. son bölümde Halime ve Aslıhan’ın eşkıyanın elinde olması Ertuğrul Bey’in hangi zor ve tehlikeli adımları atmasına sebep oldu.Peki Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak. İşte 68. bölüm fragmanı

 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 68. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Candar Bey'in davetiyle Çavdar Obasına misafir olan Ertuğrul Bey, Candar Bey'den beklenmedik bir teklif almıştır. Candar Bey'in yaptığı ortak kilimhane teklifine Ertuğrul Bey ne cevap verecek? Bir tarafta Kayı Obasının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, diğer yanda ise baştan beri Ertuğrul Bey' le bir türlü yıldızı barışmayan Ural Bey'in varlığı… Ertuğrul Bey'in alacağı kararda bu etkenlerden hangisi daha ağır basacak?

Yeni toprakların yeni kuralları Ertuğrul Bey ve Kayılar için hiç de iyi olmayan sonuçlar meydana getirmiştir. Kervanın basılması ve verilen şehitlerin üzüntüsünün yanında Ertuğrul Bey'in alacağı hangi haber otağda umutların yeniden yeşermesini sağlayacak? Uzun zamandır beklenen ancak beklenmeyen zamanda meydana gelen bir gelişme, Kayı Obasının yeni topraklardaki kaderini nasıl etkileyecek? Kervanın basılması sonucu ağır yaralanan Turgut Alp hakkında herkesi şok edecek gelişme ne olacak? Bütün bunların yanında hayatını Ertuğrul Bey'e borçlu olan Haçaturyan ise borcunu ödemek için atacağı son adımda başarılı olabilecek mi?

Batuhan'ın kervan baskını sırasında düşürdüğü hançerin Aliyar' ın eline geçmesi Ural Bey' in aklını ziyadesiyle kurcalamaktadır. Ural Bey, bu olayın gizemini çözmeye çalışırken atacağı adım ne olacak? Öte yandan Ertuğrul Bey' i Hanlı Pazar' da dahi görmeye tahammülü yokken, beklenmeyen ortaklık teklifi karşısında nasıl bir tavır sergileyecek? Hançerin Ertuğrul Bey' in eline geçmesine engel olarak Kayı Obası ve Çavdar Obasının arasında çıkacak bir çatışmayı engelleyen Aliyar ise Toktamış Bey'in ölümü ardındaki sır perdesini aralayabilecek mi?

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, Diriliş Ertuğrul son bölüm


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