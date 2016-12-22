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Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen bölüm

Diriliş Ertuğrul dün akşam yine izleyenleri ekrana kilitledi.Diriliş Ertuğrul son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı? Peki Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar. Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'da bu hafta bir ayrılık daha yaşandı. Tapınakçı Ural bey tarafından Simon öldürüldü.

Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrulda nefes kesen bölüm

22 Aralık 2016 09:14
Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı! - Tıkla İzle

Diriliş Ertuğrul yayınlanan son bölümüyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Ekranların herkes tarafından fenomen dizisi haline gelen Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle haftaya çarşamba ekranlarda olacak. Sevilen dizi bu akşam son bölümüyle izleyenlerine yine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin son bölümünde Ertuğrul Bey’in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşadı. Dizinin son bölümünün hemen ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanı için arama yapmaya başladılar.İşte Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı

 

DİZİDE HERKESİ ŞAŞIRTAN AYRILIK 

Yeni sezonda birçok ismin dahil olduğu dizide dün akşam sürpriz iki ayrılık yaşandı. Tapınakçı Simon Bu hafta yayınlanan bölümde Ural bey tarafından öldürüldü. Dizide Simon karakterini Lebip Gökhan canlandırmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Simon'un kız kardeşi Maria ve Philip Turgut Alp tarafından öldürüldü. Dizide Maria Rolünü Sedef Şahin, Philip rolünü ise Cenk Kangöz canlandırıyordu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar’ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar’ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul’a rağmen Turgut’tan ve tüm Kayılardan Maria’nın intikamını alabilecek mi?

Ertuğrul Bey’in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşamaktadır. Hayme Ana’nın gözyaşları ve Ertuğrul’un planı arasında sıkışıp kalan Halime, Ertuğrul Bey’in sırrını koruyabilecek mi? Bunun yanında öldü zannedilen Ertuğrul Bey’i yeniden karşısında gören Kayıların tepkisi ne olacak?

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul’un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan’ı Ertuğrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul’un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural’ın izine ulaşabilecek mi?

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, ertuğrul


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