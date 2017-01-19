Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanı! Ertuğrul'un büyük oyunu ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanı! Ertuğrul'un büyük oyunu ne olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde heyecan artıyor. Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanında yer yerinden oynuyor. Ertuğrul dost olduğu Tekfur ile savaşacak mı? Hepsi ve daha fazlası Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanında.

Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanı! Ertuğrulun büyük oyunu ne olacak?

19 Ocak 2017 09:10
Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanı! - Tıkla İzle

Reyting rekortmeni TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul 74.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Dün akşam seyirci ile buluşan Diriliş Ertuğrul son bölümde  Büyük savaş'ın başladığı ve Ertuğrul Gazi'nin "Onlar oyun kurarlar, lakin bilmezler ki oyun kuranlarında üstünde bir oyun kuran vardır" sözleriyle yeni bölümde de büyük oyunların olacağının işaretini veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları kalede mahsur kalmıştır. Düştükleri tuzaktan habersizdirler. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu farkeden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder. Saadettin Köpek ne yapacaktır?

Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır?

Etiketler: Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!