Reyting rekortmeni TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul 74.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Dün akşam seyirci ile buluşan Diriliş Ertuğrul son bölümde Büyük savaş'ın başladığı ve Ertuğrul Gazi'nin "Onlar oyun kurarlar, lakin bilmezler ki oyun kuranlarında üstünde bir oyun kuran vardır" sözleriyle yeni bölümde de büyük oyunların olacağının işaretini veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları kalede mahsur kalmıştır. Düştükleri tuzaktan habersizdirler. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu farkeden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder. Saadettin Köpek ne yapacaktır?

Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır?