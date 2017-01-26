Diriliş'te 'Bamsi Beyrek' karakteri ile adından oldukça fazla söz ettiren Nurettin Sönmez'in babası Ümit Sönmez, hayatını kaybetti. Acı haberi, Twitter hesabından dizide Abdurrahman Alp rolünü canlandıran Celal Al verdi.

Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen son bölüm ile izleyenleri yine ekrana başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da Vasilyus'un hain planı bozuldu. Ertuğrul, üzerine oynanan oyunun farkındadır ve gereğini yapma konusunda da kesin kararlıdır. Tekfurun ölmesi ölürken bile son sözlerinde Ertuğrul'a güvendiğini belli etmesi Vasilyus'u bile şaşırtır. Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanında ise haini bulan Ertuğrul, Ural'ın cezasını kesiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 74. BÖLÜM ÖZETİ

Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır.

Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır. Peki, Vasilius bu planında başarıya ulaşacak mıdır?

Aslıhan’a ilgisi olan Sadettin Köpek, Ural’ın da desteğiyle Candar Bey’den Aslıhan’ı istemiştir. Bu teklife Candar Bey ne diyecektir? Önceki bölümlerde babasına mutlak itaat sözü veren Aslıhan, Saadettin Köpek ile evliliğe olumlu yaklaşacak mıdır? Bu meselede Aliyar’ın tutumu ne olacaktır?

Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştür. Gün geçtikçe Çavdar Obasında gördüğü kirli işlerden rahatsız olan Kutluca nasıl bir tavır içinde olacaktır?

Bu ölümün bir cinayet olduğunu öğrenebilecek midir? Öğrenirse nasıl bir tutum içinde olacaktır? İşte tüm soruların cevabı son bölümde...