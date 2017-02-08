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Diriliş Ertuğrul 76. bölüm fragmanı izle! Ural infaz ediliyor mu?

TRT 1 ekranlarında fırtına gibi esen Diriliş Ertuğrul'un 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta herkes ekran başına kilitlenecek. Diriliş Ertuğrul 76.bölüm fragmanı Ural'ın infaz görüntüleri izleyenleri heyecanlandırdı. Peki sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler olacak?

Diriliş Ertuğrul 76. bölüm fragmanı izle! Ural infaz ediliyor mu?

08 Şubat 2017 10:02
Diriliş Ertuğrul 76.Bölüm Fragmanı - Tıkla İzle

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde neler olacak? 76.bölüm fragmanında Ural'ın idam sahnesi izleyenleri şaşırttı. Peki TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 76.bölümünde neler olacak?

İşte 76. bölüm bölüm fragmanı...

Yeni bölüm fragmanda herkesin merak ettiği soru bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle belli olacak.

Ural’ın yargılanması sonucu kadılar idam hükmüne varmışlardır. Sadettin Köpek ve Vasilius bu duruma engel olmak istemiş fakat ellerinden bir şey gelmemiştir. Bu durum neticesinde Candar Bey fenalaşmıştır. Şimdi Çavdar Obasının iki beyi ölümle yüz yüzedir. Peki Ural kurtulacak mıdır, yoksa infazı yapılacak mıdır? Candar Bey’in durumu ne olacaktır? Aliyar, kadıların bu kararıyla herkesin öfkesini üzerine almıştır. Aliyar şimdi ne yapacaktır?

Saadettin Köpek ve Aslıhan nikahı yarım kalmıştır. Aslıhan bunca sıkıntı arasında nikaha tekrar razı olacak mıdır? Saadettin Köpek’in hamlesi ne olacaktır? Gittikçe Helena’ya daha çok bağlanan Bamsı’nın derdine kim deva olacaktır?   

Diriliş "Ertuğrul"
Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?
Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?
Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.
Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?
İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

Diriliş Ertuğrul oyuncuları

Etiketler: 76. bölüm, diriliş, Diriliş Ertuğrul dizisi, Engin altan düzyatan, ertuğrul, idam, infaz, TRT 1, ural


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