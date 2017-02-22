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Diriliş Ertuğrul 78.bölüm fragmanı! Aliyar ölecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 78. bölüm fragmanında izleyenleri şaşırttı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler olacak? Fragmanın ardından yaralanan Aliyar'ın öleceği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Diriliş Ertuğrul 78.bölüm fragmanı! Aliyar ölecek mi?

22 Şubat 2017 09:09

Diriliş Ertuğrul'un Yeni bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin 78.bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. Son bölümde Vasilius Ural’ı kurtarmak adına ilk adımı atmış iki adamını kurban ederek onu tekfur cinayetinden aklamıştı. Fakat Ural sadece, Tekfur’u öldürtmekten değil, Ertuğrul’un alplarını öldürtmekten de hüküm giydi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 78.bölüm fragmanında Aliyar'ın yaralanma sahnesi izleyenleri şoke etti. Bu sahne insanların aklında soru işaretlerine neden oldu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? Aliyar ölecek mi? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 78.BÖLÜM FRAGMANI

 

 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Sadettin Köpek ve Vasilius türlü oyunlar yaparak çıkarlarına hizmet eden Ural’ı kurtarmak istemiş ama mahkeme Ural’ın idamına karar vermişti. Fakat Candar’ın ölümü her şeyi değiştirmiş, Vasilius’a yeni hamle yapma imkanı vermiştir. Vasilius Ural’ı kurtarmak adına ilk adımı atmış iki adamını kurban ederek onu tekfur cinayetinden aklamıştır. Fakat Ural sadece, Tekfur’u öldürtmekten değil, Ertuğrul’un alplarını öldürtmekten de hüküm giymiştir.

Şimdi sıra Emir Saadettin’e gelmiştir. Emir Saadettin Ural’ın alpları öldürtmek suçundan aklanmasını sağladı

Diğer yandan Çavdar obasında beylik seçimi heyecanı yaşanmıştır. Acar Bey’in beyliğe talip olması ve Emir Saadettin’in onu desteklemesi Aliyar Bey’in işini zorlaştırmıştır. Ertuğrul’un hedefi Aliyar’ın Bey olmasını sağlamaktır.

Vasilius gün geçtikçe Helena’ya duygularını açmakta, Helena’nın gönlünü fethetmek adına her türlü oyunu yapmaktadır. Diğer yandan Bamsı gittikçe Helena’ya bağlanmakta, aşk ateşiyle yanıp kavrulmaktadır. 

Etiketler: aliyar, Diriliş Ertuğrul dizisi, tekfur, TRT 1


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