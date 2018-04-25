Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzecek haber dizinin resmi Twitter hesabından geldi. Yapılan açıklamada dizinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmeyeceği açıklandı. Dizinin takipçileri bu habere çok üzülürken yeni bölümün yayınlanmama nedenini de merak ediyorlar. Peki Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul dizisinin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

“Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”

Diriliş Ertuğrul’da bir devir sona erdi!

Emir Saadettin Köpek’in Ertuğrul Bey tarafından öldürüldüğü 115.Bölümüyle ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul, kullandığı hashtaglerle de sosyal medya gündemine otururken tüm reyting gruplarında da birinci olmaya devam etti.

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan son bölümünde, Emir Sadettin Köpek’in infaz edildiği sahne geceye damgasını vurdu. Ertuğrul, Köpek’in işkencesinin ardından idam edilmeyi beklerken, Turgut ve Sungur Alp’in ani hamleleriyle kurtulup Köpek’i yakaladı. Köpek canını kurtarmak için Ertuğrul Bey’i serbest bırakmak zorunda kalsa da peşine düşmekten vazgeçmedi. Ertuğrul, yaptığı planla Köpek’i tuzağa düşürüp Aslıhan Hatun’un hançerini Köpek’in karnına saplayıp kellesini aldı.





Emir Sadettin Köpek’in infaz edildiği bölüm sosyal medya da Türkiye ve dünya gündemine otururken dizi Total’de 14.99 reyting ve share 31.00, AB’de 18.45 reyting 36.72 share ve ABC1’de 18.39 reyting 34.89 share oranlarıyla tüm reyting gruplarında birinci olmaya devam etti.