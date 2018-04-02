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Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Çekimler için İstanbul’un Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası kullanılıyor. Bu bölgeye kurulan plato, oldukça geniş bir alan.

Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?
Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor? - Foto Galeri

02 Nisan 2018 20:53

Gerçeğine uygun şekilde hazırlanan 600 metrekarelik Süleyman Şah Otağı ile birlikte daha pek çok geniş alan bulunuyor. Halep Sarayı, konuk odaları, arz odası, Tapınakçılar salonu ve odaları, Selçuklu Kasrı ve Karatoygar mekanı gibi dizide yer alan pek çok yer, bu platoda yer alıyor.

Dizideki Halep Çarşısı yaklaşık 5000 metrekarelik alanı kapsıyor. Çadırlar, zindan ve ibadethanenin de yer aldığı bu alan, dizide sıklıkla kullanılan mekanlara ev sahipliği yapıyor. Set ekibinin yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği bu plato, tüm izleyicilerin merak konusu. İlk bölümden bu yana akıllara takılan “Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?” sorusu da bu sayede yanıt bulmuş oluyor.

 

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