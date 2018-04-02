Gerçeğine uygun şekilde hazırlanan 600 metrekarelik Süleyman Şah Otağı ile birlikte daha pek çok geniş alan bulunuyor. Halep Sarayı, konuk odaları, arz odası, Tapınakçılar salonu ve odaları, Selçuklu Kasrı ve Karatoygar mekanı gibi dizide yer alan pek çok yer, bu platoda yer alıyor.

Dizideki Halep Çarşısı yaklaşık 5000 metrekarelik alanı kapsıyor. Çadırlar, zindan ve ibadethanenin de yer aldığı bu alan, dizide sıklıkla kullanılan mekanlara ev sahipliği yapıyor. Set ekibinin yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği bu plato, tüm izleyicilerin merak konusu. İlk bölümden bu yana akıllara takılan “Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?” sorusu da bu sayede yanıt bulmuş oluyor.