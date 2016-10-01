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Diriliş Ertuğrul dizisinden kötü haber

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’dan kötü haber geldi. Haberi Tekden Film Yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından verdi. Diriliş Ertuğrul Dizisi, bu sezon 1-2 hafta gecikmeli başlayacak.

Diriliş Ertuğrul dizisinden kötü haber

01 Ekim 2016 09:22

Tekden Film Yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada "Bu yıl yaşadığımız darbe süreci hazırlıklarımızı menfi yönde etkilemiştir. Yeni eğitimler sırasında bir oyuncumuzun ağır bir şekilde yaralanması, çekim takvimini bir hayli ileri atmıştır." ifadesini kullanarak şunları söyledi: “Elimizde olmayan sebeplerden dolayı ve işimizi titizlikle yapma gayretiyle bu sezon bir kaç hafta gecikmeli başlayacağız. Gecikmeden dolayı izleyicilerimizin bizi anlayışla karşılayacağını ümit etmekteyiz. İnşallah Ekim ayı içerisinde Diriliş Ertuğrul dizisi sevenleriyle buluşacaktır."

Diriliş "Ertuğrul"
Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?
İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

Etiketler: Diriliş Ertuğrul dizisi, mehmet bozdağ


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