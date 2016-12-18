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‘Diriliş Ertuğrul’ ekibi kitap şenliğinde

Reyting rekortmeni ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncuları ’Ataşehir Kitap Şenliği’ etkinliğine katıldı.

Diriliş Ertuğrul ekibi kitap şenliğinde

18 Aralık 2016 16:16

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Ataşehir İlçe Milli Eğitim’in Ataşehir Kaymakamlığı himayesinde düzenlediği Anadolu yakasının en büyük kitap şenliği olan “Ataşehir Kitap Şenliği”ne tam kadro destek vererek, tüm kitapseverleri şenliğe davet ettiler. 160 yazarın imza günleri ve kitap okuma etkinlikleri ile yüzbinlerce öğrenci ve kitapseverle buluştuğu Ataşehir Kitap Festivali’ne gelen Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları şenlikten kitaplar aldılar, öğrencilerle resim çektirdiler.

Şenlik boyunca tüm öğrencilere“Küçük Prens” kitabı tüm öğretmenlere de şenliğe özel baskısı yapılan, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı eseri hediye ediliyor. Ataşehir Kitap Şenliği 30 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

Etiketler: Diriliş Ertuğrul dizisi


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