Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü, bir sonraki haftaya ertelendi.
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına kötü haber geldi. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü, bir sonraki haftaya ertelendi.
Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü, bir sonraki haftaya ertelendi.
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına kötü haber geldi. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü, bir sonraki haftaya ertelendi.
Etiketler: Diriliş Ertuğrul dizisi