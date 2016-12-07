İşte internette en çok aranan yerli ve yabancı diziler - Foto Galeri

Yapılan analizin sonunda TRT 1’de 3. sezonunda da ses getirmeye devam eden, Engin Altan Düzyatan’ın başrolde oynadığı “Diriliş Ertuğrul” en çok aranan yerli diziler listesinde zirvenin sahibi oldu. ATV’de yayınlanan, başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik gibi isimlerin paylaştığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ise ikinci sırada yer aldı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor’un yer aldığı Show TV’de yayınlanan “İçerde” dizisi ise en çok aranan üçüncü yerli dizi olarak 2016’nın yeni yapımları arasından sıyrılmayı başardı.

Bu üç dizi ile birlikte Yandex kullanıcılarının en çok aradıkları ilk 10 dizi arasındaki diğer yapımlar “Kiralık Aşk”, “Kara Sevda”, “Arka Sokaklar”, “Poyraz Karayel”, “No 309”, “Vatanım Sensin”, “Aşk Laftan Anlamaz” şeklinde sıralandı.

Yandex, en çok aranan yabancı dizileri de araştırdı. En çok aranan yabancı diziler listesinin zirvesinde 2016’da yedinci sezonuyla izleyicilerle buluşan “Walking Dead” yer aldı. Bir DC Comics çizgi romanından uyarlanan ve 2014'ten bu yana yayınlanan “The Flash” ikinci, yedinci sezonu merakla beklenen “Game of Thrones” ise en çok aranan üçüncü yabancı dizi oldu.

Yandex’in araştırmasına göre internet kullanıcılarının en çok aradığı diziler şu şekilde sıralandı:

En çok aranan yerli diziler

1. Diriliş Ertuğrul

2. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

3. İçerde

4. Kiralık Aşk

5. Kara Sevda

6. Arka Sokaklar

7. Poyraz Karayel

8. No 309

9. Vatanım Sensin

10. Aşk Laftan Anlamaz

En çok aranan yabancı diziler

1. Walking Dead

2. Flash

3. Game of Thrones

4. Teen Wolf

5. Shameless

6. Narcos

7. Prison Break

8. Breaking Bad

9. Supernatural

10. Friends

