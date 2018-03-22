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DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLE... Diriliş Ertuğrul 111.bölümü yayınlanıyor | TRT 1 CANLI İZLE

Son bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul 111.bölüm TRT 1'de yayınlanıyor. Diriliş Ertuğrul'da kılıçlar tekrar çekiliyor. Her şey yeniden başlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul'da neler olacak? Diriliş Ertuğrul izle...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLE... Diriliş Ertuğrul 111.bölümü yayınlanıyor | TRT 1 CANLI İZLE

22 Mart 2018 00:20

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLE... Diriliş Ertuğrul'da savaş yeniden başlıyor. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul 111.bölümü şuan TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.  Son bölümüyle herkesi ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul yeni bölümü büyük merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'u canlı nasıl izleriz? Diriliş Ertuğrul'u izlemek için ne yapmalıyız? İşte DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLEME linki...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'U İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA NELER OLACAK?

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…

 

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