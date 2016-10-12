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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? 3.sezon bölüm fragmanı tarihi!

Diriliş Ertuğrul dizisi 3. sezon için geri sayım başladı. Ekranların fenomen dizisi haline gelen Diriliş Ertuğrul için sevenleri yeni sezonu dört gözle bekliyorlar. Peki Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? 3.sezon bölüm fragmanı tarihi!

12 Ekim 2016 22:50
Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor yeni 3.sezon bölüm fragmanı tarihi! - Tıkla İzle


TRT1 ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile sezona Ekim ayının ortalarında ekranlara gelecek. 

Diriliş Ertuğrul yeni 3. sezonda Bizans ile yaşanan mücadeleleri konu olacak. Bu arada Diriliş Ertuğrul 3.sezonda birbirinden ünlü isimler rol alacak. Batuhan Karakaya, Çağdaş Onur Öztürk, Cenk Kangöz, Erden Alkan, Elif Sümbül Sert, Fırat Topkorur, Gülçin Santırcıoğlu, Kürşat Alnıaçık, Osman Albayrak, Özlem Akınözü gibi oyuncular Diriliş Ertuğrul kadrosuna dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yeni sezon tarihi belli mi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon detayları haberimizde. Diriliş Ertuğrul geçen sezon şunlar yaşanmıştı. Gündoğdu, bütün olanlardan Ertuğrul’u sorumlu tuttu. Tüm yaşananlara, kendilerini dinlemeyen Ertuğrul’un neden olduğunu söyler. İki kardeş arasında sert bir tartışma çıkar. Bu sert tartışmanın üstüne Hayme’nin gelmesi olayı daha da büyütmüştür. Sungur Tekin’in yaralandığını öğrenen Hayme adeta yıkılır.

YENİ SEZON YENİ İSİMLER

– Batuhan Karakaya
– Çağdaş Onur Öztürk
– Cenk Kangöz
– Erden Alkan
– Elif Sümbül Sert
– Fırat Topkorur
– Gülçin Santırcıoğlu
– Kürşat Alnıaçık
– Osman Albayrak
– Özlem Akınözü


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