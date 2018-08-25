Diriliş Ertuğrul oyuncularına yoğun ilgi

Bu yıl Ahlat ilçesinden başlayan 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor. Kökbörü, cirit atma, halkoyunları ve okçuluk gibi değişik gösterilerin yapıldığı Çarho mevkiindeki alana Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı, Turgut Alp ve Dumrul olarak bilinen Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun, Edip Zeydan da geldi. Buradaki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Burada bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haydar Ali Yıldız, “Kubbet-ül İslam’dayız. Okçular Vakfındayız. Türkiye’nin yeniden dirilişine ve ayağa kalkmasına vesile olacak bu bilinci kuşanacak, bu medeniyet şuurunu kuşanacak bir heyetimiz var. Bir gençliğimiz var. Bugün diriliş ekibi aramızda. İnanıyoruz ki onlarda Türkiye’nin yeniden ayağa kalkmasında, milli ruhun medeniyet şuurunun tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile oldular. Tarihteki karakterleri bu ülkenin gençliğine örnek olacak tarihte böyle kahramanlarımız vardı dedirtecek bir davranış gösterdiler. Bugünde obamızlar, Kendilerine hoş geldiniz diyoruz, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyoruz. Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için yeniden büyük Türkiye için Kubet-ül İslam şehri Ahlat’ta hep birlikte ya hak diyelim” dedi.

Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez ise çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Çünkü Malazgirt Zaferi’nin, Türklerin Anadolu’ya girişinin ve Türk tarihinin yazılışının bugün 947. günü kutlanıyor. O yüzden burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyız. Ahlat halkı da bizi çok güzel karşıladı. Çok heyecanlıyız. Tabi ki bizim bulunduğumuz işten dolayı böyle bir organizasyona katkıda bulunmakta ayrıca bir gururdur” diye konuştu.

Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun ise “Her şey çok güzel ve çok heyecanlıyız. Bir şeylere vesile olacak işlerin içinde bulunmak çok güzel. Bu uyanışın içerisinde böyle bir coşkuyla karşı karşıya kalmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Dumrul Alp karakterini oynayan Edip Zeydan ise “Böyle bir uyanışın başladığı bir coğrafyada bulunmak bizim için çok önemli. Bizde buna katkı verebiliyorsak ne mutlu bize. Umarım bu organizasyonların devamı gelir. Kendi kültür ve değerlerimizi daha yücelterek gençlerimize ve bizlere anımsatmaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, Burada bulunduğumuz için mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz” dedi.

Çarho mevkindeki 400 dönümlük alanda kurulan etkinlik sahasındaki gösteriler devam ediyor.

Serdar Adıyaman - Geylani Adıyaman - Yılmaz Sönmez - Mehmet Salih Akkuş