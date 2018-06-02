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'Diriliş Ertuğrul' oyuncusu: 'Setlerde parmaklarımız yaralanıyor, atlarla yuvarlanıyoruz'

Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncularından Sungurtekin karakteri Sezgin Erdemir, Sivas Valisi karakteri Burak Demir ve Kayraldı karakteri Ali Başar, İrsel Çivit modaretörlüğünde Fatsalılarla söyleyişi gerçekleştirdi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu: Setlerde parmaklarımız yaralanıyor, atlarla yuvarlanıyoruz

02 Haziran 2018 12:12

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Hacivat-Karagöz ve Aşıkla Maşuk oyunuyla başlayan geceye konuk olarak Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları katıldılar. 

Fatsa halkının büyük ilgi gösterdiği gecede oyuncular Türk halkının büyük ilgisini çeken ve ülke tarihi çok güzel bir şekilde anlatan Diriliş Ertuğrul dizisi projesinin ortaya çıkış nedenlerini anlattılar.

Bütün ülkeler tarihini anlatmak ister 

Diriliş dizisi oyuncularından Sungurtekin karakteri Sezgin Erdemir bir seyircisinin "Diriliş Ertuğrul dizisi neden yapıldı?" sorusunu cevapladı. 

Bütün ülkelerin bütün coğrafyaların kendi kahramanlarını anlatma istekleri olduğunu belirten oyuncu Sezgin Erdemir, “Bu, ozanlar üzerinden olur, şiirler üzerinden olur, destanlar üzerinden olur yani bu hep olacaktır. Bugün sinema televizyon üzerinden oluyor yarın ne üzerinden olur bilmiyorum ama herkes kendi hikayesini anlatmak ister. Bunu birilerinin anlatması gerekiyordu. Bu biziz. Geçmişte bunlar denenmedi mi denendi. Yüzlerce defalarca denendi. Ama Diriliş dizisi ile iyi bir iş çıktı. Bundan önceki tüm işlerden çok daha farklı bir prodüksiyon çıktı. Çok daha temiz çok daha inandırıcı karşısındaki seyircisine saygı duyan bir iş çıktı. Yani biz de yapabiliyormuşuz işte. Bunu kağıt üzerinde 5 sene önce birileri anlattığında ya abi güzel hikaye de ne çıkacak ortaya bir komedi çıkması uyduruk uyduruk tahta kılıçlarla vurulmasın bizim setlerde parmaklarımız yaralanıyor. Çamurların içerisine gerçekten giriyoruz. Atlarla yuvarlanıyoruz. Yani bunları yerimize bir başkası değil biz yapıyoruz” dedi.

"Diriliş Ertuğrul dizisinin hepimizin çok beğenerek izlediği bir dizi" 

Oyuncuların söyleyişi sonrası Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve eski Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan sahneye çıkarak gecenin anısına oyunculara birer plaket takdim ettiler. 

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe burada yaptığı konuşmada Diriliş Ertuğrul dizisinin herkesin çok beğenerek izlediği bir dizi olduğunu belirterek, “Ben oyuncularımıza ilçemize teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte halkımızın bizlere olan desteğini ziyadesiyle hissediyoruz. Halkımızın bizlere desteği sürdükçe bizde kamuoyuna mal olmuş insanlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, "Bu güzel etkinliği organize ettiği ve çok sevdiği Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları ile kendilerini buluşturduğu için Fatsa Belediyesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Ahmet Altay
 

 

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