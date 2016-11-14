Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cavit Çetin Güner Kelebek Ödülü'nü yere koyup, "Pabucum daha değerli" notuyla Instagram'dan paylaştı.

"PABUCUM DAHA DEĞERLİ"

"3 sezondur sadece kendi gününün degil ayın en çok izlenen dizisine mecburen ödül verdiler.. Mecburen diyorum çünkü; cayır cayır en iyi oyuncu, en iyi yapım, en iyi yönetimde bizim hakkımız ama onlardan degiliz. Ya bugüne kadar vermediler, bugün de yarım ağız verdiler ve mikrofon bile uzatmadan kulisin yolunu gösterdiler... Her çarsamba raitingde gösteriyoruz hak ettigimiz değeri aslında anlayana... Bu ödülün degeri fotografta! Pabucum daha degerli şu an.".

"FOTOĞRAFI BEN KALDIRMADIM"

Sosyal medyada şikayetlerin ardından fotoğrafın Instagram tarafından kaldırıldığını ifade eden Güner bu konuya ilişkin Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ'ın ödülü iade ettiğine ilişkin sözlerini sosyal medyada paylaşarak "Fotografi ben kaldirmadim! Instagram sikayetten kaldirmis olabilirmis.. dert degil her yerde var. zaten patron benden daha dogru ve profesyonel bir dille gerekeni söylemis. Kelebegin ömrü belli, arkamizdaki binlerce insani temsilen gittigimiz bir törende bize yapilan saygisizlik temsil ettiklerimize de yapilmis sayilir. Hakli tepkim icin sert bulanlara selam olsun.bazilari sert sever.." dedi.