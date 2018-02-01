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Diriliş Ertuğrul reyting listesinde ikinci oldu!

TRT 1'in fenomen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta büyük bir şok yaşadı.

Diriliş Ertuğrul reyting listesinde ikinci oldu!

01 Şubat 2018 11:43

TRT 1'in sevilen ve reytinglerden düşmeyen dizisi Diriliş Ertuğrul, dört sezon boyunca ekranlarda birinciydi. Reyting rekorları kıran dizi yerini kimseye kaptırmadı.Diriliş Ertuğrul dizisinden dün akşam bir ilk yaşandı. Atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün Total grubunda birinci oldu. Diriliş Ertuğrul ise ikinci sırada yer aldı.

ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, reyting rekorları kırarak ilk sırada yer alıyor. 

İşte Diriliş Ertuğrul'un ikinci sıraya yerleştiği Total reyting listesi:
 

ŞEYDA ÖKSÜZ

 

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