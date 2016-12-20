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Diriliş Ertuğrul'a gravür işlemeli bir hediye

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Diriliş dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'a, aylar süren el işçiliği ile imal edilen gravür işlemeli özel bir tüfek hediye edeceğini açıkladı.

Diriliş Ertuğrula gravür işlemeli bir hediye

20 Aralık 2016 12:00

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Diriliş dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'a, aylar süren el işçiliği ile imal edilen gravür işlemeli özel bir tüfek hediye edeceğini açıkladı. Kooperatif Başkanı Naci Tanık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diriliş Ertuğrul, Aziz Türk Milletimiz için önem arz eden bir yapımdır. Bizler bu emeğin fazlasıyla farkındayız. Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan da üstlendiği rolünün hakkını layıkıyla veriyor. Tüm dizi ekibini temsilen Düzyatan'a, aylar süren el işçiliği ile imal edilen gravür işlemeli özel bir tüfek hediye edeceğiz. Bilindiği üzere geçtiğimiz zaman dilimi içinde önemli isimler için, yurtta barışı ve milli beraberliği temsilen Fetih 1453 serisinden çok özel bir tüfek üretmiştik. Söz konusu üretim bandımız, sanatkar ustaların hünerli parmaklarında şekillenen el işçiliğine odaklıdır" dedi.

Yapılan açıklamada, 1 asrı aşkın süredir varlığını sürdüren ve sektöründe önemli bir konumda bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, 450 üyeden oluştuğu ve birçok üyesi aynı zamanda kooperatif bünyesinde aktif olarak çalıştığı bildirildi. 


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