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Diriliş Ertuğrul'da 2 veda birden

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, bu hafta 102. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul'da 2 veda birden yaşanacak.

Diriliş Ertuğrulda 2 veda birden

15 Ocak 2018 14:15

Sevilen dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, bu haftaki bölümde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Samsa'nın ardından 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul dizisine veda edecek. Sancar ve Bahadır Bey'in senaryo gereği ayrılması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul'da 2 veda birden

Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek. Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor. Dizide 4. sezondan itibaren rol alan Gürbey İleri'nin canlandırdığı Sancar ve Ertuğrul Postoğlu'nun canlandırdığı Bahadır Bey'in gelecek bölümde diziye veda etmesi bekleniyor.

Etiketler: Diriliş Ertuğrul dizisi

 

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