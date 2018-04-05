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Diriliş Ertuğrul'da flaş veda!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Fenomen dizi, Saadettin Köpek’in Aslıhan Hatun’u öldürdüğü bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı.

Diriliş Ertuğrulda flaş veda!

05 Nisan 2018 13:19

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan son bölümünde, Saadettin Köpek’in yaptıklarından kendisini sorumlu tutan Aslıhan Hatun, saraya giderek Köpek’le buluştu. Yanında gizlediği şişle Saadettin Köpek’i yaralayan Aslıhan Hatun, Köpek’in son anda yaptığı hamleyle boynundan yaralanarak hayatını kaybetti. 

Bu sırada odaya giren Kayraldı gördüğü manzara karşısında şok olurken, Köpek, Kayraldı’dan Aslıhan’ın cenazesinin obaya gönderilmesini istedi. Selçuklu askerleri tarafından obaya götürülen cenaze herkesi yasa boğdu. Turgut’un Aslıhan Hatun’un ölümünü öğrendiği sahne ise izleyenleri duygulandırdı. Daha sonra cenazeyi defneden Ertuğrul ve alplar, Aslıhan Hatun’un mezarı başında Köpek’ten intikam almak için ant içti.

Ertuğrul ve alplar, Saadettin Köpek’ten intikam alabilecek mi? Saadettin Köpek’in bundan sonraki hamleleri ne olacak? Aslıhan Hatun’un ölümünün ardından obada neler yaşanacak? Günalp, Ertuğrul’u bulabilecek mi? Bu ve daha fazla soru Diriliş Ertuğrul’un 11 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.
 

Etiketler: Aslıhan Hatun, Diriliş Ertuğrul, Saadettin Köpek

 

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