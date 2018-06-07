Diriliş Ertuğrul’da iki farklı karakteri oynadı, yeni sezonda olmayacak

Diriliş Ertuğrul’un sezon finali bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Almıla Hatun karakterine hayat veren oyuncu Gönül Nagiyeva, senaryo gereği öldürüldü. İzleyiciler daha uzun süre dizide yer alacağını düşündüğü Almıla Hatun’un ölmesine şaşırdı. Sezon finali yapan diziye 116. bölümde dahil olan Gönül Nagiyeva, oyunculuk performansı ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı. Ertuğrul’un düşmanı Noyan’ın kız kardeşi Alangoya (Almıla Hatun) karakterini canlandıran Gönül Nagiyeva, savaşçı kadın rolüyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Diriliş Ertığrul’un sezon finali yaptığı 121. bölümde, Noyan’ın kız kardeşi olduğu açığa çıkan Almıla Hatun, Ertuğrul ve annesi Hayme Hatun tarafından tuzağa çekilir. Kendisinin deşifre olduğunu anlayan Almıla Hatun, elinde hançerle Hayme Hatun’a yaklaşır. Tam o sırada Ertuğrul içeri girer. Almıla Hatun birden duraksar ve Hayme Hatun, kılıçla Almıla Hatun’u öldürür. Dizide oynadığı düşman Moğol ajanı karakterinden dolayı birçok izleyicinin nefretini toplayan Almıla Hatun, gösterdiği oyunculuk performansıyla da izleyicinin beğenisini topladı.

Almıla Hatun karakterini canlandıran oyuncu Gönül Nagiyeva hakkında sosyal medyada yapılan yorumlarda oyunculuğuyla ilgili beğeni ve takdirler ön plana çıktı. Yapılan oyuncu karakter analizlerinde Gönül Nagiyeva’nın dizide iki farklı karakteri canlandırdığı yorumları yapıldı. Almıla Hatun’un derici ticareti yapan, kendisini iyi niyetli gösteren bir ajan. Alangoya ise kin ve nefretten beslenen Moğol bir savaşçı.

Diriliş Ertuğrul’un Almıla Hatun’u Gönül Nagiyeva kimdir?

1982 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dünyaya gelen Gönül Nagiyeva daha çocuk yaşlarda oyunculukla ilgili çalışmalara başladı. Bale eğitimi aldı. Üniversite yıllarında radyo ve televizyonda sunuculuk yaptı. Üniversitenin Kamu Akademisi bölümünden mezun oldu. Hem üniversite yıllarında hem de sonrasında oyunculukla ilgili çalışmalarına ve eğitim almaya devam etti.

Oynadığı dizi ve sinema filmleri

2011 yılında Aramızda Kalsın, 2012 yılında Mahkumlar, 2013 yılında Kanun Namına adlı dizilerde oynadı. 2014 yılında Türkiye’den bir yapım şirketinden teklif aldı ve Terkedilmiş adlı sinema filminde başrol oynadı. 2015 yılında Zaman Adlı Tren adlı filmde oynadı. Türkiye’de film sektöründe ciddi teklifler gelmeye başlayınca İstanbul’a taşınmaya karar verdi. 2016 yılında yönetmen Korhan Uğur’un teklifiyle Kızkaçıran adlı komedi filminde oynadı. Şu an reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun (Alangoya) karakterini oynamaktadır. Başrolünde oynadığı bazı kısa filmler şöyle: 2014 yılında Yansıma, 2015 yılında Azerbaijan Heart and Health Association, 2015 yılında Dönüş, 2017 yılında Yüzme Öğreniyorum, yine 2017 yılında Merhaba-Hoşçakal.

En iyi yabancı oyuncu ödülü aldı

Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin Ege Denizi’nden Yunanistan’a kaçışını konu alan Yüzme Öğreniyorum filmi, dünya çapında ses getirdi. Kısakes Film Festivali’nden Yapım Desteği Ödülü, SETEM Akademi, BAK Ödülleri, Kurmaca Dalı, Jüri Özel Ödülü, İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Kurmaca Dalı, Migros Gençlik Ödülü, İKFD Ulusal Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Dernek Özel Ödülü aldı. Ayrıca Nagiyeva, 2018 yılı başında da ‘Yılın En İyi Yabancı Aktrisi Ödülü’ne layık görüldü.

5 dil biliyor

Gönül Nagiyeva, spor dallarıyla yakından ilgilenmektedir. Dans, jimnastik, bale, şarkı söylemek, spor, yüzmek, atıcılık ve binicilik profesyonel anlamda ilgilendiği ve eğitim alığı spor dallarıdır. İyi derecede Türkçe, İngilizce, Azerice, Rusça ve orta seviyede Farsça bilmektedir.