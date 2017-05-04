Diriliş Ertuğrul'da iki veda birden!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümünde, Ertuğrul Bey'in önemli düşmanlarından Ural Bey karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık diziye veda etti.

Ural Bey'in yanı sıra Kutluca karakterini canlandıran Mehmet Pala da Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan ikinci isim oldu. TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisinde 3. sezon yayınlanırken, son olarak iki karakter daha diziye veda etti. Çavdar Obası Beyi Aliyar'ın sağ kolu Kutluca karakteri, obaya baskın yapan ve bir süre obanın yönetimini ele geçiren Ural Bey tarafından öldürüldü. Dizide Vasilyus ile işbirliği içerisinde olan Ural Bey ise alpleri ve Aliyar Bey ile obaya gelen Ertuğrul Bey tarafından öldürülerek diziye veda etti.